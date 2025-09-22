Rigaudeau Triple e assist | la Virtus ha ’le Roi’
Di Un italiano forbito, senza sbagliare né accenti né congiuntivi. Ma anche una cadenza stile ispettore Clouseau. Se a tutto questo ci aggiungete l’altezza, 201 centimetri, dovreste avere intuito di chi stiamo parlando? Non ancora? Allora possiamo aggiungere che nel suo paese è stato insignito, dal presidente della Repubblica francese, del titolo di Cavalier della Legion d’Oro, massima onorificenza oltr’Alpe. E che dalle nostre parti viene chiamato Le Roi. Avete capito? Si tratta di Antoine Rigaudeau, nato a Cholet, in Francia, il 17 dicembre 1971. In Virtus dal 1997 al 2002 con 181 presenze in campionato e 2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
