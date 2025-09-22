Riflettori sul condominio Finestre tende balconi le regole per non litigare
L’esperto Luca Santarelli: "Obbligatorio mantenere il decoro architettonico dell’edificio. Non si possono cambiare colori e misure delle persiane né chiudere i terrazzi". 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: riflettori - condominio
Riflettori sul condominio. Chi paga il nuovo ascensore? Obblighi, regole e soluzioni
Cosa succede quando un semplice incontro di condominio si trasforma in un acceso scontro? Scoprilo in “La Riunione di Condominio”, il film che mette sotto i riflettori i pregiudizi sulla salute mentale. ? LA RIUNIONE DI CONDOMINIO ` - facebook.com Vai su Facebook
Riflettori sul condominio. Finestre, tende, balconi, le regole per non litigare.
Riflettori sul condominio. Finestre, tende, balconi, le regole per non litigare - L’esperto Luca Santarelli: "Obbligatorio mantenere il decoro architettonico dell’edificio. Da lanazione.it
Lavori condominiali. "Il cambio di materiale negli infissi per esigenze di sicurezza è da valutare" - Per motivi di sicurezza vorrei cambiare le vecchie persiane di legno del mio appartamento mettendone alcune di metallo, blindate. Segnala lanazione.it