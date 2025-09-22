Rifiuti non ritirati erbacce e mancato spazzamento | il terzo Quartiere denuncia i silenzi di Messina Servizi
Da un lato la (sacrosanta) lotta agli incivili che ogni giorno alimentano discariche, dall'altro le proteste di chi chiede un servizio più efficace. E proprio per questo il presidente del terzo Quartiere, Alessandro Cacciotto, denuncia carenze nella raccolta dei rifiuti, nello spazzamento e nella. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
CALENDARIO RACCOLTA Domani, sabato 20 settembre, saranno ritirati i seguenti rifiuti: - ORGANICO - PLASTICA-ALLUMINIO Ama la tua città, fai la differenza. - facebook.com Vai su Facebook
Rifiuti non ritirati, erbacce e mancato spazzamento: il terzo Quartiere denuncia i silenzi di Messina Servizi; Olbia, batteria auto abbandonata tra i rifiuti della città.
Rifiuti non ritirati a Desio, il comune si scusa e multa Gelsia - Sui disservizi della raccolta dei rifiuti interviene il sindaco Moscatelli: "Ci scusiamo con tutti i residenti". Come scrive mbnews.it
Rifiuti non ritirati, il sindaco Borghetto Vara scrive al prefetto: “Rischi sanitari” - Il sindaco di Borghetto Vara Stefano Coduri ha scritto oggi una lettera alla Prefettura della Spezia, all'Asl5 e all'azienda Iren per lamentare il prolungato mancato ritiro dei rifiuti. Segnala ilsecoloxix.it