"Siamo in costante contatto con Gelsia Ambiente per monitorare la situazione e garantire il ripristino del servizio nel più breve tempo possibile". Il sindaco Carlo Moscatelli deve fare i conti con nuovi disservizi sul fronte della raccolta rifiuti. Nei giorni scorsi, in particolare, è stata trascurata tutta l’area di Desio Sud che, ironia della sorte, è situata a poche centinaia di metri dalla sede di Gelsia Ambiente. Numerose le segnalazioni ricevute dai cittadini e, presumibilmente, nuova arrabbiatura per Moscatelli che, per primo, proprio in campagna elettorale aveva puntato il dito sulla raccolta dei rifiuti e sulla mancanza di decoro in diverse aree della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rifiuti e disservizi. Sindaco furente fra litigi e penali

