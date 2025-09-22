Rifiuti e degrado in via Quarto dei Mille | Da qui passano anche centinaia di turisti

Ecco a voi il degrado ed abbandono in cui versano i marciapiedi di via Quarto dei mille (strada che collega La Cuba di corso Calatafimi alle Catacombe dei Cappuccini), attraversata da numerosissimi turisti ma anche da tantissimi studenti, per via dei due grande plessi dell’istituto comprensivo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

