Rifiuti abbandonati in un rudere | discarica nella riserva di Torre Guacerto

TORRE GUACETO (CAROVIGNO) - Un deposito di rifiuti è stato rinvenuto dal personale del Consorzio di gestione di Torre Guaceto all’interno di un casolare abbandonato nella riserva naturale. Il sito conteneva rifiuti di varia natura, inclusi materiali classificati come speciali. La scoperta è. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: rifiuti - abbandonati

Incendi e rifiuti abbandonati, Costa: “Basta attacchi costruiti ad arte”

Fiumicino, rifiuti abbandonati su via del Faro: è polemica

Discarica a Chioma, rifiuti pericolosi abbandonati lungo la strada che porta alla Variante Aurelia. FOTO

SEI TU IL REPORTER di Rietinvetrina – “Rifiuti abbandonati in via dei Flavi” - facebook.com Vai su Facebook

I dipendenti di McDonald's raccolgono i rifiuti abbandonati nel Municipio VIII https://ift.tt/It5Y91a - X Vai su X

Rifiuti abbandonati in un rudere: discarica nella riserva di Torre Guacerto; Una discarica abusiva da Napoli a Pozzuoli: ambientalisti sul piede di guerra; “Discarica in via Caprarecce, la sindaca Frontini si attivi per una bonifica”.

Boschi aretini come discariche: le segnalazioni - “Volevo informarvi che i boschi tipo Lignano e Poti sono diventati discariche a cielo aperto, c è di tutto, amianto, mobili, rifiuti edili, sedie, poltrone etc. Segnala arezzonotizie.it

Rifiuti abbandonati in centro scatta la protesta dei residenti - Nel mirino il mancato ritiro della spazzatura e i cestini che non vengono svuotati Il capogruppo del Polo Laico: «Spettacolo indegno per una città turistica» ... laprovinciapavese.gelocal.it scrive