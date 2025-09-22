Rifiutato il minuto di silenzio per Charlie Kirk Ripepi | Vergognoso tradimento dei valori cristiani

Durante la seduta odierna del Consiglio comunale di Reggio Calabria, il consigliere Massimo Ripepi, ha chiesto un minuto di silenzio per onorare la memoria di Charlie Kirk, giovane attivista cristiano brutalmente assassinato da un ragazzo comunista che aveva inciso le parole “Bella Ciao” sulla. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

#MickJagger Il leader e frontman dei Rolling Stones Mick Jagger ha fatto ciò che è stato rifiutato dal Parlamento Europeo e ha interrotto un suo concerto a New York per celebrare un minuto di silenzio per le vittime dell’11 settembre e per Charlie Kirk. Poi, alla - facebook.com Vai su Facebook

Questa è la vicepresidente del Parlamento Europeo che, senza tener conto dei pareri dei gruppi, ha rifiutato di tenere un minuto di silenzio per la morte di Charlie Kirk, cosa che invece era stata fatta per George Floyd. Appartiene al gruppo S & D (il più grande - X Vai su X

Proteste al Parlamento Ue contro rifiuto minuto silenzio per Kirk, eurodeputati battono sui banchi - Il video; Usa, assassinio di Charlie Kirk: tensioni nel Parlamento europeo sul minuto di silenzio; Charlie Kirk, rifiutata la richiesta del minuto di silenzio al Parlamento Europeo: gli eurodeputati sbattono in massa le mani sui banchi - Il video.

Metsola rifiuta richiesta del minuto di silenzio per Charlie Kirk al Parlamento Ue. Tensione in Aula - Una protesta ha avuto luogo nel Parlamento europeo, gli eurodeputati di Ecr, Patrioti ed Esn hanno sbattuto le mani sui banchi dopo che la vicepresidente tedesca Katarina Barley, ha spiegato che la pr ... ilgiornale.it scrive

Mancata concessione del minuto di silenzio per Charlie Kirk a Reggio Calabria, Ripepi è una furia: “Falcomatà e soci sono schiavi dell’ideologia comunista, motivazioni ... - Oggi, in Consiglio Comunale a Reggio Calabria, il PD ha difatti negato la sua richiesta di ricordare Charlie Kirk con un minut ... Scrive strettoweb.com