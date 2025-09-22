Rifiutato il minuto di silenzio per Charlie Kirk Ripepi | Vergognoso tradimento dei valori cristiani

Reggiotoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la seduta odierna del Consiglio comunale di Reggio Calabria, il consigliere Massimo Ripepi, ha chiesto un minuto di silenzio per onorare la memoria di Charlie Kirk, giovane attivista cristiano brutalmente assassinato da un ragazzo comunista che aveva inciso le parole “Bella Ciao” sulla. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rifiutato - minuto

Proteste al Parlamento Ue contro rifiuto minuto silenzio per Kirk, eurodeputati battono sui banchi - Il video; Usa, assassinio di Charlie Kirk: tensioni nel Parlamento europeo sul minuto di silenzio; Charlie Kirk, rifiutata la richiesta del minuto di silenzio al Parlamento Europeo: gli eurodeputati sbattono in massa le mani sui banchi - Il video.

rifiutato minuto silenzio charlieMetsola rifiuta richiesta del minuto di silenzio per Charlie Kirk al Parlamento Ue. Tensione in Aula - Una protesta ha avuto luogo nel Parlamento europeo, gli eurodeputati di Ecr, Patrioti ed Esn hanno sbattuto le mani sui banchi dopo che la vicepresidente tedesca Katarina Barley, ha spiegato che la pr ... ilgiornale.it scrive

Mancata concessione del minuto di silenzio per Charlie Kirk a Reggio Calabria, Ripepi è una furia: “Falcomatà e soci sono schiavi dell’ideologia comunista, motivazioni ... - Oggi, in Consiglio Comunale a Reggio Calabria, il PD ha difatti negato la sua richiesta di ricordare Charlie Kirk con un minut ... Scrive strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Rifiutato Minuto Silenzio Charlie