Rifiuta l’etilometro denunciato automobilista | patente ritirata e auto sequestrata
Comunicato Stampa Controlli dei Carabinieri con sanzioni per oltre 4.600 euro Nell’ultimo week-end i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno attuato un dispositivo di controllo del territorio ad ampio raggio nei comuni della Val Fortore, mirato ad . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
In questa notizia si parla di: rifiuta - etilometro
Procede con l'auto a zigzag e rifiuta l'etilometro: patente ritirata a una donna
Procede con l'auto a zigzag e rifiuta l'etilometro: patente ritirata a una donna https://ift.tt/5fA8pzm https://ift.tt/xjInMkh - X Vai su X
Leonardo DiCaprio, dopo aver rifiutato, 30 anni fa, il ruolo da protagonista in Boogie Nights (andato poi a Mark Wahlberg), è riuscito finalmente a lavorare con Paul Thomas Anderson. Il regista americano è sempre stato uno dei suoi riferimenti, ma all’epoca av - facebook.com Vai su Facebook