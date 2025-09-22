Rifiuta di sottoporsi all’alcoltest | giovane denunciato dai carabinieri

Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ultimo week-end i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno attuato un dispositivo di controllo del territorio ad ampio raggio nei comuni della Val Fortore, mirato ad assicurare la sicurezza degli utenti della strada ed a prevenire i reati predatori e le truffe in danno dei cittadini locali e dei turisti in visita, dedicando 29 pattuglie che hanno controllato 179 persone, 134 veicoli e 8 esercizi pubblici. I militari dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un giovane automobilista della Val Fortore che si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico mediante l’ etilometro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

