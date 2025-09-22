Rievocazione storica fondazione Catenanuova presente anche una rappresentanza di Aci Catena

Cataniatoday.it | 22 set 2025

E’ stata una esperienza straordinaria, di comunione, fratellanza e spirito di appartenenza, quella vissuta sabato scorso da una delegazione guidata dalla sindaca Margherita Ferro a Catenanuova, in occasione della rievocazione storica dei fondatori della cittadina fortemente legata alla storia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Rievocazione storica fondazione Catenanuova, presente anche una rappresentanza di Aci Catena

