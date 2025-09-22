Ricovero attrezzi devastato da un pauroso incendio
Un incendio di vaste proporzioni ha colpito nella notte del 22 settembre un ricovero attrezzi di via Zacco a Rustega di Camposampiero. Le fiamme sono divampate attorno alle 2 e in pochi minuti hanno devastato l'intera struttura. A dare l'allarme sono stati i residenti, a cominciare dai. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: ricovero - attrezzi
Incendio all'alba: ricovero attrezzi distrutto dalle fiamme
Ricovero attrezzi in fiamme: i vigili del fuoco limitano i danni
Ricovero attrezzi in fiamme: paura per l’abitazione adiacente minacciata dalle fiamme -> https://www.nordest24.it/incendio-ricovero-attrezzi-abitazione - facebook.com Vai su Facebook
Ricovero attrezzi in fiamme: i vigili del fuoco limitano i danni https://ift.tt/Pz1Wb5i https://ift.tt/ouXOzYU - X Vai su X
Ricovero attrezzi devastato da un pauroso incendio.