Ricoverato d’urgenza Incidente sul set il famoso attore in ospedale | stop alle ripres

Essere un supereroe sul grande schermo può sembrare un sogno, ma la realtà dei set cinematografici nasconde spesso imprevisti e momenti di grande tensione. È quanto accaduto durante le riprese del nuovo capitolo di SpiderMan: Brand New Day, quando un incidente improvviso ha costretto la produzione a sospendere i lavori. Una notizia che ha lasciato i fan spiazzati, vista l’attesa che circonda questa pellicola dal budget mastodontico di 150 milioni di sterline. >> Incidente stradale mortale, scene di disperazione sul luogo dello schianto: è stato tutto inutile Lo stop alle riprese è arrivato in maniera repentina subito dopo l’incidente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it