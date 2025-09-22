Ricordi? E il sorvolo in deltaplano scatena la polemica | Nessun riferimento ad Hamas

Il "deltaplano" di Calenzano, come è stato ribatezzato, ha inevitabilmente creato polemiche, soprattutto per una storia condivisa da un attivista. E non uno qualunque ma uno dei più noti di Firenze, che riprendendo con il suo telefono il velivolo che ha sorvolato il corteo ha scritto: "Do you remember?". Il tutto con la bandiera della Palestina. Ma perché sono scoppiate le polemiche? È stato certo forse leggere quelle parole "ti ricordi?" da parte di un attivista pro Palestina per un deltaplano che sorvola un corteo, perché lo stesso mezzo è stato usato in maniera massiccia negli attacchi del 7 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

