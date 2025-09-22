Ricordate Federer e Nadal in lacrime alla Laver Cup? Non fu casuale rientrava nel progetto imprenditoriale di Roger

Roger Federer è diventato miliardario grazie alla Laver Cup. Mentre l’ottava edizione della versione tennistica della Ryder è in corso a San Francisco, il suo patrimonio, secondo Forbes è schizzato a 1,1 miliardi di dollari. Sarebbe stato il suo agente a suggerirgli la possibilità di creare una competizione come la Laver, ispirata al formato della Ryder Cup nel golf, Team Europe contro Team Usa, e con l’idea che alla fine sarebbe diventata uno degli eventi di riferimento del calendario annuale. Non porta punti ai tennisti, richiede un altro lungo viaggio subito dopo gli US Open e intasa ulteriormente il già affollato calendario tennistico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ricordate Federer e Nadal in lacrime alla Laver Cup? Non fu casuale, rientrava nel progetto imprenditoriale di Roger

