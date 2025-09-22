Ricordare per prevenire | la preghiera di Piacenza per le vittime della strada

Si è svolta domenica 21 settembre al Santuario della Madonna del Pilastro la cerimonia in ricordo di tutte le vittime della strada. La funzione religiosa è stata concelebrata dal vescovo Gianni Ambrosio e dal parroco don Alessandro Ponticelli, alla presenza di una folta rappresentanza di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

