Ricordami di te | la relazione tra una figlia e la madre malata nel documentario per la Giornata Mondiale dell’Alzheimer

Ilfattoquotidiano.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata Mondiale dellAlzheimer, Rai 3 propone “Ricordami di te”, un toccante docufilm scritto e diretto da Emanuela Imparato e prodotto da Rosanna Sferrazza per Kipuka, in onda questo pomeriggio alle 15:45. Il docufilm racconta la relazione intima, dolce, dolorosa, a tratti anche ironica, tra Elena, malata di Alzheimer, e sua figlia Emanuela che disperatamente cerca di trattenere la madre prima che la “nebbia” della malattia la inghiotta per sempre. Una testimonianza d’amore inteso come cura dell’altro, quella “cura”, come cantava Franco Battiato, che resta forse l’unico vero antidoto per rallentare una malattia crudele che non lascia scampo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

