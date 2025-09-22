Riconoscimento Palestina la mossa di Uk Canada e Australia | ecco cosa significa davvero

La questione mediorientale continua a tenere banco. Domenica, Regno Unito, Canada e Australia hanno formalmente riconosciuto lo Stato palestinese. Poco dopo, il Portogallo ha fatto altrettanto. Ci si attende che, nelle prossime ore, anche Francia e Belgio si uniscano a questo gruppo. È la prima volta che dei Paesi appartenenti al G7 compiono una simile mossa: una mossa che, pur suscitando l’apprezzamento di Arabia Saudita e Qatar, ha innescato la reazione piccata di Washington. “Il nostro obiettivo rimane una diplomazia seria, non gesti teatrali. Le nostre priorità sono chiare: il rilascio degli ostaggi, la sicurezza di Israele e la pace e la prosperità per l’intera regione, possibili solo senza Hamas”, ha dichiarato il Dipartimento di Stato americano. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Riconoscimento Palestina, la mossa di Uk, Canada e Australia: ecco cosa significa davvero

Riconoscimento dello Stato di Palestina: sì di Avellino

Consiglio comunale boccia mozione per riconoscimento Stato di Palestina

Riconoscimento Palestina, l'apertura di Macron scatena la rabbia Usa

