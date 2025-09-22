Riconoscere lo Stato di Palestina serve come fanno adesso Gran Bretagna Canada Australia e Portogallo ma l’Italia resta ferma

Il senso politico è rendere diplomaticamente impossibili le opzioni più drastiche alle quali Netanyahu sembra interessato, come una sostanziale annessione di Gaza per espellere i palestinesi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Riconoscere lo Stato di Palestina serve (come fanno adesso Gran Bretagna, Canada, Australia e Portogallo), ma l’Italia resta ferma

In questa notizia si parla di: riconoscere - stato

Tajani: inutile ora riconoscere Stato Palestinese, lo dice Caracciolo

Un ordine del giorno per riconoscere lo Stato di Palestina: l'iniziativa dei consiglieri di Liberi a Sinistra

Presentata mozione in Consiglio per riconoscere lo Stato di Palestina

Keir Starmer: “Il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte del Regno Unito non è una ricompensa ad Hamas”. (21 settembre 2025) Ghazi Hamad, dirigente di Hamas: “Perché tutti i paesi hanno iniziato a riconoscere la Palestina solo ora? Prima del 7 ott - X Vai su X

PER CHI AVESSE ANCORA DUBBI: HAMAS ESULTA PER RICONOSCIMENTO STATO PALESTINESE L'alto funzionario di Hamas, Mahmoud Mardawi, ha accolto con favore la decisione di Gran Bretagna, Canada e Australia di riconoscere lo Stato di Palesti - facebook.com Vai su Facebook

Stato di Palestina, cosa significa il riconoscimento e chi è a favore e chi no; Che cosa significa riconoscere lo Stato di Palestina?; I dieci Paesi pronti a riconoscere lo Stato di Palestina.

Salvini "Giusto riconoscere stato Palestina ma non ora" - "Quella di due popoli e due stati è una giusta prospettiva ma non in questo momento, sarebbe un errore, significa riconoscere autorevolezza ai terroristi di Hamas, nessuno vuole can ... Da msn.com

Cosa significa riconoscere lo Stato di Palestina?/ E cosa cambia dopo l’annuncio di Uk, Australia e Canada - Cosa significa riconoscere lo Stato di Palestina, effetti simbolici e pratici: cosa cambia dopo triplice annuncio di Regno Unito, Australia e Canada ... ilsussidiario.net scrive