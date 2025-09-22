Ricercato in tutta Europa tradito dalla passione per i cani America Bully | il video
La Polizia di Stato ha arrestato a Verona in corso Porta Nuova, un pericoloso ricercato in campo internazionale, un cittadino romeno classe 1983 originario di Brasov, colpito da mandato di arresto europeo emesso dalle autorità romene in quanto condannato a dieci anni e sei mesi di reclusione per reati in materia di sostanze stupefacenti e, per questo, ricercato in tutto il continente dal 2022. L'attività investigativa condotta dai poliziotti della sezione catturandi della squadra mobile della Questura scaligera è stata coordinata dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato nell'ambito del progetto wanted per la ricerca e cattura di latitanti internazionali di spessore rilevante. 🔗 Leggi su Iltempo.it
