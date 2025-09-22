Riccione sunset run l' edizione 2025 ha registrato il doppio dei partecipanti rispetto all' anno scorso
Corsa, attività sportive e solidarietà, unite in una grande festa collettiva di fine estate: sabato 20 settembre, la seconda edizione della “Ricc10ne Sunset Run” ha conquistato proprio tutti, professionisti e amatori, famiglie con bambini, atleti con disabilità, uniti dalla voglia di correre. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Riccione Sunset Run, una giornata di sport accessibile a tutti
Un ricco fine settimana con Giardini d'Autore, Glory Days, Gran Premio Nuvolari e Riccione Sunset Run
Laura, Mirco Crotti e Serena hanno portato la nostra maglia a Riccione in occasione della Riccione Sunset Run. Bravissimi! #cremonacorre #run #10km - facebook.com Vai su Facebook
La “Ricc10ne Sunset Run” raddoppia il numero dei partecipanti: 851 iscritti - Cuore della “Ricc10ne Sunset Run” è stata la gara podistica competitiva di 10 km omologati Fidal, affiancata dai due percorsi non competitivi di 10 e 5 km : 851 gli iscritti quest’anno , più del ... Si legge su newsrimini.it
Riccione Sunset Run, una giornata di sport accessibile a tutti - Manca davvero poco alla “Riccione Sunset Run”: l’evento sportivo inserito nel calendario Fidal nazionale torna sabato 20 settembre per la sua seconda edizione, confermando la sua formula all’insegna d ... Secondo riminitoday.it