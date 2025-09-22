Ricci e Schlein senza pudore | nelle Marche anche la macabra tournée sulla lapide delle vittime dell’alluvione

Settimane intere di campagna elettorale condotte come speculatori pronti a gettarsi su qualsiasi tema pur di strappare qualche titolo: dalla legge sul fine vita alla tragedia di Gaza. Una campagna elettorale “a strascico”, in cui non conta quali siano le competenze amministrative della Regione, non conta la delicatezza che certi temi imporrebbero. Per non parlare delle promesse da imbonitore da fiera paesana. Conta solo la visibilità, l’abbaglio momentaneo, l’illusione di poter catturare un elettore con la stessa logica di chi lancia le reti a mare sperando che qualcosa vi resti impigliato. Matteo Ricci ha fatto di questo stile la sua cifra quotidiana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ricci e Schlein senza pudore: nelle Marche anche la macabra “tournée” sulla lapide delle vittime dell’alluvione

In questa notizia si parla di: ricci - schlein

Rebus Regionali per Schlein, Calenda scarica Ricci e sostiene Acquaroli

Il candidato pd nelle Marche Ricci è indagato. Conte: «Chiarisca» | Schlein e l'estate titubante

Marche, si allarga l’inchiesta: non solo Ricci (Pd), sono 24 gli indagati. L’ex sindaco di Pesaro sarà interrogato il 30 luglio. Intanto Conte chiede chiarezza e Schlein tace

'Un cambio di Marche', il tour di Ricci e Schlein tra sanità e territori alluvionati - facebook.com Vai su Facebook

Ricci e Schlein chiudono il tour marchigiano con il “Comizio d’Amore” a Macerata - X Vai su X

Ricci e Schlein senza pudore: nelle Marche anche la macabra tournée sulla lapide delle vittime dell'alluvione; L’appello di Elly Schlein a Camerino: «La destra smantella sanità e università, chi lavora qui va pagato di più.

"Cinque anni di destra nelle Marche, sanità al collasso", il flash mob muto di Ricci e Schlein - “150mila marchegiani non si curano più”, “160 milioni spesi per curarsi fuori regione”, “cinque anni di destra uguale sanità al collasso”, “si cura solo chi ha i soldi”, “medici e infermieri in fuga d ... Lo riporta repubblica.it

Baldelli 'proposte Ricci su Sanità copia e incolla centrodestra' - Un Ricci senza pudore parla dei suoi fantomatici "primi cento giorni di governo", senza accorgersi che tutto ciò che va ... ansa.it scrive