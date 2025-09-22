Riccardo Muti e l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini portano in carcere la bellezza della musica

Le note dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, fondata e diretta dal Maestro Riccardo Muti, nel carcere di Forlì per il progetto ‘La musica senza barriere’. Giovedì scorso, circa 60 detenuti, provenienti dalle sezioni maschile, femminile e oasi, all’interno del campo sportivo della casa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

