Riccardo De Anna il racconto di mamma Ornella | La foto dalla vetta non arrivava ho capito che era successo qualcosa | mi è crollato il mondo addosso

MONTEBELLUNA - «Avevo sempre paura per mio figlio. Gli dicevo: "Guarda di stare attento lassù, che è pericoloso". Ma lui mi rassicurava abbracciandomi e spiegandomi. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Riccardo De Anna, il racconto di mamma Ornella: «La foto dalla vetta non arrivava, ho capito che era successo qualcosa: mi è crollato il mondo addosso»

Riccardo de Anna precipita per 80 metri sotto gli occhi del compagno di cordata e muore a 36 anni: «L'ho visto cadere, mi ha sfiorato ed è scomparso»

Ottanta metri di volo nel vuoto e poi la tragedia: è morto Riccardo De Anna

Riccardo De Anna, il racconto di mamma Ornella: «La foto dalla vetta non arrivava, ho capito che era successo qualcosa: mi è crollato il mondo addosso» - Gli dicevo: "Guarda di stare attento lassù, che è pericoloso". Scrive ilgazzettino.it

Riccardo de Anna, personal trainer e fisioterapista con la passione per le cime morto a 36 anni davanti all'amico durante l'arrampicata: «Era un'anima buona» - Riccardo de Anna, precipitato mortalmente durante una scalata con un amico sulle vette feltrine, era nato e cresciuto a Posmon. ilgazzettino.it scrive