Riaperte le torri di Notre-Dame ai visitatori nelle Giornate Europee del Patrimonio restaurate dopo l' incendio del 2019 che aveva distrutto parti della cattedrale
«È davvero eccezionale, siamo privilegiati» il commento dei primi visitatori emozionati. In occasione delle Giornate del Patrimonio, infatti, le torri di Notre-Dame de Paris sono state riaperte al pubblico. Leggi anche › Notre Dame: salvi i rosoni, il tesoro e l’Altare ma altre opere sono perse per sempre Un tour di 45 minuti e 424 gradini attraverso le torri restaurate dopo l’incendio che ha devastato la cattedrale nel 2019. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Francia, riaperte le Torri di Notre-Dame ai visitatori nelle Giornate Europee del Patrimonio iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Il circuito delle torri, inaugurato oggi dal presidente, Emmanuel Macron, sancisce la definitiva riapertura di tutti gli spazi della Grande Dama di Parigi, dopo il devastante incendio del 15 aprile 2019. Una riapertura, quella di Notre-Dame, che suscita grande ferv
Francia, riaprono le torri di Notre-Dame, la visita di Macron e la vista mozzafiato su Parigi - Non poteva mancare Emmanuel Macron all'inaugurazione di una parte di uno simboli della Francia, la cattedrale di Notre Dame.
Riaperte al pubblico le torri di Notre-Dame - Le prenotazioni sono già al completo per questo sabato, ma le torri del simbolo della capital