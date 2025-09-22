Riaperte le torri di Notre-Dame ai visitatori nelle Giornate Europee del Patrimonio restaurate dopo l' incendio del 2019 che aveva distrutto parti della cattedrale

«È davvero eccezionale, siamo privilegiati» il commento dei primi visitatori emozionati. In occasione delle Giornate del Patrimonio, infatti, le torri di Notre-Dame de Paris sono state riaperte al pubblico. Un tour di 45 minuti e 424 gradini attraverso le torri restaurate dopo l'incendio che ha devastato la cattedrale nel 2019.

