Riaperte le torri di Notre-Dame ai visitatori nelle Giornate Europee del Patrimonio restaurate dopo l' incendio del 2019 che aveva distrutto parti della cattedrale

«È davvero eccezionale, siamo privilegiati» il commento dei primi visitatori emozionati. In occasione delle Giornate del Patrimonio, infatti, le torri di Notre-Dame de Paris sono state riaperte al pubblico. Leggi anche › Notre Dame: salvi i rosoni, il tesoro e l'Altare ma altre opere sono perse per sempre Un tour di 45 minuti e 424 gradini attraverso le torri restaurate dopo l'incendio che ha devastato la cattedrale nel 2019.

