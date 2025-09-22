Revoca dell’immunità | il destino di Salis è nelle mani dei Popolari
Oggi la commissione Affari Legali del Parlamento europeo dovrà esprimersi sulla revoca o meno dell’immunità per Ilaria Salis, eurodeputata eletta nelle file di Avs che venne detenuta in un carcere ungherese di massima sicurezza per quasi un anno e da dove fu scarcerata dopo l’elezione a Strasburgo. Nel caso in cui la commissione dell’Eurocamera decidesse per il sì alla revoca ad esprimersi dovrà essere il Parlamento europeo in seduta plenaria il 7 ottobre e saranno decisivi i 188 voti del Ppe. Numeri alla mano, infatti, l’eurodeputata della Sinistra eviterà di tornare in carcere se almeno un terzo degli esponenti del partito Popolare voterà insieme al fronte progressista. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
All'Eurocamera primo verdetto sull'immunità della Salis, 'sì' sul filo - Fiato sospeso e occhi puntati sui Popolari: per Ilaria Salis è la vigilia del voto della commissione Affari Giuridici dell'Eurocamera sulla richiesta di revoca della sua immunità, ma sulla sorte ... Segnala ansa.it
