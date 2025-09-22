Revoca dell’immunità | il destino di Salis è nelle mani dei Popolari

Oggi la commissione Affari Legali del Parlamento europeo dovrà esprimersi sulla revoca o meno dellimmunità per Ilaria Salis, eurodeputata eletta nelle file di Avs che venne detenuta in un carcere ungherese di massima sicurezza per quasi un anno e da dove fu scarcerata dopo l’elezione a Strasburgo. Nel caso in cui la commissione dell’Eurocamera decidesse per il sì alla revoca ad esprimersi dovrà essere il Parlamento europeo in seduta plenaria il 7 ottobre e saranno decisivi i 188 voti del Ppe. Numeri alla mano, infatti, l’eurodeputata della Sinistra eviterà di tornare in carcere se almeno un terzo degli esponenti del partito Popolare voterà insieme al fronte progressista. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

