Rettore UniMc contestato dal collettivo | Stop ai rapporti con Israele

Macerata, 22 settembre 2025 – "Negli ultimi due anni, mentre in Palestina si resisteva sotto le bombe dell'esercito israeliano, l'università di Macerata ha continuato a collaborare con Israele ignorando le pressioni degli studenti”. Il collettivo Depangher ha contestato il rettore John McCourt all’apertura dell’assemblea convocata al dipartimento di studi umanistici per discutere della tragica questione palestinese. Manichino di soldato israeliano impiccato: la minaccia nelle Marche Ragazzi e ragazze, portando davanti alla cattedra uno striscione che recita “Intifada, fino alla vittoria”, hanno fatto sentire il loro grido sopra le parole di McCourt, accusando l’ateneo di collaborare con le istituzioni israeliane e di aver invitato a parlare, la scorsa settimana, un docente dell’ università di Gerusalemme, Yair Furstenberg, nell’ambito del progetto Trust. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

