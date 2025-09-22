Rettore UniMc contestato dal collettivo | Stop ai rapporti con Israele

Ilrestodelcarlino.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Macerata, 22 settembre 2025 – "Negli ultimi due anni, mentre in Palestina si resisteva sotto le bombe dell'esercito israeliano, l'università di Macerata ha continuato a collaborare con Israele ignorando le pressioni degli studenti”. Il collettivo Depangher ha contestato il rettore John McCourt all’apertura dell’assemblea convocata al dipartimento di studi umanistici per discutere della tragica questione palestinese. Manichino di soldato israeliano impiccato: la minaccia nelle Marche Ragazzi e ragazze, portando davanti alla cattedra uno striscione che recita “Intifada, fino alla vittoria”, hanno fatto sentire il loro grido sopra le parole di McCourt, accusando l’ateneo di collaborare con le istituzioni israeliane e di aver invitato a parlare, la scorsa settimana, un docente dell’ università di Gerusalemme, Yair Furstenberg, nell’ambito del progetto Trust. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

rettore unimc contestato dal collettivo stop ai rapporti con israele

© Ilrestodelcarlino.it - Rettore UniMc contestato dal collettivo: “Stop ai rapporti con Israele”

In questa notizia si parla di: rettore - unimc

Unimc al Festival della Storia. Domani incontro con il rettore

Rettore UniMc contestato dal collettivo: “Stop ai rapporti con Israele”; Macerata, il rettore McCourt contestato all'assemblea sulla Palestina: «Chi ha la coscienza sporca non è benvenuto»; Contestazioni pro Palestina all'UniMc: il video.

rettore unimc contestato collettivoRettore UniMc contestato dal collettivo: “Stop ai rapporti con Israele” - John McCourt ha risposto anche sull’invito di un docente di Gerusalemme: “In patria è un oppositore del governo Netanyahu” ... Segnala ilrestodelcarlino.it

rettore unimc contestato collettivoCollettivo universitari Macerata contesta il rettore su Gaza - Il collettivo studentesco Depangher ha contestato questa mattina il rettore dell'Università di Macerata (Unimc) John McCourt durante l'intervento iniziale dell'assemblea di ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rettore Unimc Contestato Collettivo