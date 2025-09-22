Rettore UniMc contestato dal collettivo | Stop ai rapporti con Israele
Macerata, 22 settembre 2025 – "Negli ultimi due anni, mentre in Palestina si resisteva sotto le bombe dell'esercito israeliano, l'università di Macerata ha continuato a collaborare con Israele ignorando le pressioni degli studenti”. Il collettivo Depangher ha contestato il rettore John McCourt all’apertura dell’assemblea convocata al dipartimento di studi umanistici per discutere della tragica questione palestinese. Manichino di soldato israeliano impiccato: la minaccia nelle Marche Ragazzi e ragazze, portando davanti alla cattedra uno striscione che recita “Intifada, fino alla vittoria”, hanno fatto sentire il loro grido sopra le parole di McCourt, accusando l’ateneo di collaborare con le istituzioni israeliane e di aver invitato a parlare, la scorsa settimana, un docente dell’ università di Gerusalemme, Yair Furstenberg, nell’ambito del progetto Trust. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: rettore - unimc
Unimc al Festival della Storia. Domani incontro con il rettore
UniMc unico ateneo al Ministero della Cultura per la presentazione del Manuale per l’accessibilità ai patrimoni. Il team guidato da Elena Di Giovanni, con Francesca Raffi, cura la versione inglese del volume per portarlo nel mondo. Intervento del rettore Joh - X Vai su X
MACERATA - Il rettore di Unimc ha ricevuto il riconoscimento che è andato anche a docenti della Bocconi, della Normale di Pisa, dell’Università di Milano e Oxford - facebook.com Vai su Facebook
Rettore UniMc contestato dal collettivo: “Stop ai rapporti con Israele”; Macerata, il rettore McCourt contestato all'assemblea sulla Palestina: «Chi ha la coscienza sporca non è benvenuto»; Contestazioni pro Palestina all'UniMc: il video.
Rettore UniMc contestato dal collettivo: “Stop ai rapporti con Israele” - John McCourt ha risposto anche sull’invito di un docente di Gerusalemme: “In patria è un oppositore del governo Netanyahu” ... Segnala ilrestodelcarlino.it
Collettivo universitari Macerata contesta il rettore su Gaza - Il collettivo studentesco Depangher ha contestato questa mattina il rettore dell'Università di Macerata (Unimc) John McCourt durante l'intervento iniziale dell'assemblea di ... Riporta msn.com