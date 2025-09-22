Rete non a norma sequestrati 350 chili di pesce E il comandante rischia la revoca

?MELENDUGNO – Un’operazione congiunta tra la Delegazione di spiaggia di San Foca e l’Ufficio circondariale marittimo di Otranto ha portato a un sequestro nel territorio di Melendugno. Tutto è iniziato dopo che i militari della guardia costiera hanno intercettato un peschereccio e, in seguito a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: rete - norma

Rete non a norma, sequestrati 350 chili di pesce. E il comandante rischia la revoca https://ift.tt/WSUid2G https://ift.tt/kn7qErl - X Vai su X

NESSUN? È NORMALE Un Libro in Rete | Evento del Guanxinet Lunedì 22 settembre Ore 20.30 a Palazzo Festari Sarà con noi Vera Gheno, autrice del libro “Nessun? è normale”, in dialogo con Michela Colasante (Guanxinet). «Tu non sei normale.» Un - facebook.com Vai su Facebook

Rete non a norma, sequestrati 350 chili di pesce. E il comandante rischia la revoca; Bari Vecchia, nasce la nuova piazza San Pietro: alberi e panchine al posto delle auto; Sequestrati 350 milioni a Pasquale Arena, dipendente comunale e fratello del boss ucciso col bazooka.

Smantellata rete di pedopornografia, sequestrati 215mila video e foto - I carabinieri del Comando provinciale di Lodi hanno smantellato "una fitta rete online di comunicazione e scambio di materiale pedopornografico, radicata in Italia e all'estero" e sequestrato ... Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it

Smantellata rete di pedofili online, sequestrati 215mila file - Le indagini sull'abuso su una minore da parte del padre hanno permesso ai carabinieri del Comando provinciale di Lodi di smantellare una rete di pedofili online che ha portato all'arresto in flagranza ... Si legge su ansa.it