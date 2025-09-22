Nuovo appuntamento stasera domenica 21 settembre 2025 con la soap turca La notte nel Cuore ( Siyap Kalp ). Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 52, 53 e 54 trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Sevilay viene portata da Nuh nella villa di Tahsin. Qui, parla apertamente con Melek e le due ragazze si mostrano già molto legate. Bunyamin, incalzato da Nihayet, libera Melek: la nonna chiede scusa alla nipote per essersi intromessa tra lei e la madre e la fa riportare a casa sana e salva. Sevilay vive finalmente un periodo di tranquillità nella casa di Tahsin, con Nuh e Melek; ma non durerà a lungo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Replica La notte nel cuore in streaming, puntate del 21 settembre | Video Mediaset