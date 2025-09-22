Reparto manutenzione velivoli | al comando il galatinese Fabrizio Beccarisi

GALATINA – Il colonnello Fabrizio Beccarisi è il nuovo comandante del 10° Reparto manutenzione velivoli dell’Aeronautica Militare, con sede nella base “Fortunato Cesari” di Galatina.La cerimonia di avvicendamento con l’uscente Roberto Ambra è in programma mercoledì all’interno dell’hangar nord. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

