Renzo Rubino si è sposato in gran segreto con Lola Amadei | i Vip presenti alla cerimonia

Renzo Rubino si è sposato in gran segreto con Lola Amadei

Un matrimonio lontano dai riflettori, celebrato con la stessa riservatezza che ha contraddistinto la loro relazione. Così Renzo Rubino, cantautore pugliese di 37 anni, e Lola Amadei, 30enne impegnata nel mondo della moda, hanno scelto di coronare la loro storia d’amore. La cerimonia si è svolta in gran segreto a Masseria Prosperi, alle porte di Otranto, in una cornice che racchiude l’essenza del Salento tra campagna rigogliosa, profumi mediterranei e il mare a pochi passi, a fare da sfondo a un giorno indimenticabile. La coppia, da sempre restia alle luci del gossip, ha organizzato un ricevimento intimo, in cui la discrezione ha avuto il ruolo di protagonista. 🔗 Leggi su Dilei.it

