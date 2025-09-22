Renzo Rubino si è sposato in gran segreto con Lola Amadei | i Vip presenti alla cerimonia

Un matrimonio lontano dai riflettori, celebrato con la stessa riservatezza che ha contraddistinto la loro relazione. Così Renzo Rubino, cantautore pugliese di 37 anni, e Lola Amadei, 30enne impegnata nel mondo della moda, hanno scelto di coronare la loro storia d’amore. La cerimonia si è svolta in gran segreto a Masseria Prosperi, alle porte di Otranto, in una cornice che racchiude l’essenza del Salento tra campagna rigogliosa, profumi mediterranei e il mare a pochi passi, a fare da sfondo a un giorno indimenticabile. La coppia, da sempre restia alle luci del gossip, ha organizzato un ricevimento intimo, in cui la discrezione ha avuto il ruolo di protagonista. 🔗 Leggi su Dilei.it

