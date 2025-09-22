RENOSS la rete di sportelli unici per favorire la nascita e lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili

ANEA Srl è una delle Agenzie energetiche locali che aderisce a RENOSS, progetto nato per iniziativa del MASE – Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in collaborazione con RENAEL, la Rete Nazionale delle Agenzie per l’Energia Locali. RENOSS è la prima rete nazionale di One Stop. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

RENOSS, la rete di sportelli unici per favorire la nascita e lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili; Liguria prima in Italia con uno sportello regionale dedicato alle comunità energetiche; Sel: transizione energetica e formazione giovani.

