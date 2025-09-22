Renault 4 E-Tech l' elettrica versatile da 409 km di autonomia

C'è un'alchimia speciale che lega alcune automobili alla memoria collettiva, trasformandole da semplici mezzi di trasporto a veri e propri simboli culturali. La Renault 4, la mitica "voiture à vivre" che ha motorizzato intere generazioni dal 1961 al 1992 con oltre 8 milioni di unità prodotte, appartiene a questa élite. Oggi, nel 2025, quello spirito pionieristico e poliedrico rinasce sotto una nuova veste: la Renault 4 E-Tech Electric, un crossover compatto che proietta nel futuro il DNA dell'antenata, con l'obiettivo di rendere la mobilità elettrica ancora più accessibile e universale. La giusta dimensione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Renault 4 E-Tech, l'elettrica versatile da 409 km di autonomia

In questa notizia si parla di: renault - tech

Renault, i vantaggi e le innovazioni della gamma E-Tech Hybrid

Renault E-tech, una gamma completa per democratizzare la mobilità sostenibile

Renault Austral E-Tech Full Hybrid, la sorpresa che non ti aspetti: meno consumi, più sostenibilità

Renault 4 E-Tech Electric protagonista dell’open weekend! Sabato 20 e domenica 21 settembre, le concessionarie Renault di tutta Italia aprono le porte al pubblico per presentare da vicino la nuova Renault 4 E-Tech Electric, la rivisitazione moderna (e a z - facebook.com Vai su Facebook

Renault, open weekend per R4 E-Tech Electric il 20-21 settembre. L'auto iconica debutta presso la rete di concessionari #ANSAmotori #ANSA - X Vai su X

Renault 4 elettrica: prezzi e versioni del crossover in arrivo sul mercato; Nuova Renault 4 elettrica arriva in Italia: motori, allestimenti e prezzi, anche con incentivi; Renault 4 E-Tech, Porte Aperte il 20 e 21 settembre: lancio atteso.

Renault 4 E-Tech, l'elettrica versatile da 409 km di autonomia - Nuova Renault 4 punta a conquistare un pubblico vasto, dalle giovani famiglie agli amanti dell'avventura, combinando abitabilità da record, modularità e sostenibilità ... Lo riporta msn.com

Renault 4 elettrica: prezzi e versioni del crossover in arrivo sul mercato - Il nuovo modello elettrico farà il suo debutto sul mercato italiano in occasione del cosiddetto Open Week, in programma sabato 20 e domenica 21 settembre 2025. Da gazzetta.it