Durante la riunione del Consiglio di Sicurezza richiesta dall’Estonia, la ministra degli Esteri britannica Yvette Cooper ha avvertito Mosca dopo l’incursione di caccia russi nello spazio aereo estone: «Se dovessimo affrontare l’incursione di aerei che operano nello spazio aereo della Nato senza permesso, lo faremo». Alla stessa seduta ha preso la parola anche il nuovo ambasciatore americano presso le Nazioni Unite, Mike Waltz. «Gli Usa e gli alleati difenderanno ogni centimetro del territorio Nato», ha ribadito, aggiungendo che «questo incidente, e quello precedente che ha coinvolto la Polonia, crea l’impressione che la Russia o voglia una escalation o non abbia il controllo dei suoi caccia da guerra e droni». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Regno Unito, la ministra Cooper: «Pronti a reagire a un’incursione nello spazio aereo Nato»