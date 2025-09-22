Regno Unito Francia e Canada sono i paesi del G7 a riconoscere lo Stato palestinese l' Italia gli Stati Uniti e la Germania non fanno parte dell' elenco

R egno Unito, Francia e Canada sono i paesi del G7 a riconoscere lo Stato palestinese. Insieme ad altri sette Paesi che hanno deciso all’Assemblea generale Onu a New York, portano a oltre 150 i membri delle Nazioni Unite che hanno assunto questa posizione. Leggi anche › Binari vuoti e piazze piene: l’Italia si ferma per Gaza Tra loro non ci sono l’Italia, gli Stati Uniti e la Germania. In Europa la Svezia è stato il primo Paese a fare questo passo, nel 2014. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Sono più di 150 i Paesi che riconoscono lo Stato di Palestina iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Regno Unito, Francia e Canada sono i paesi del G7 a riconoscere lo Stato palestinese, l'Italia, gli Stati Uniti e la Germania non fanno parte dell'elenco.

