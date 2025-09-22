regno unito canada e australia riconoscono lo stato di palestina

Regno Unito, Canada e Australia hanno annunciato il riconoscimento dello Stato di Palestina. Nonostante l e forti pressioni esercitate dal presidente Trump durante la sua visita a Londra, Starmer aveva detto di aver sollevato la questione con Donald Trump “perché la situazione a Gaza è intollerabile” e quindi “la questione del riconoscimento deve essere analizzata”. In questo modo il Regno Unito spera che possa aumentare la pressione diplomatica per porre fine al conflitto a Gaza, nonché contribuire a spianare la strada verso una pace duratura basata sulla coesistenza di due Stati. “Qualsiasi decisione di riconoscere uno Stato palestinese, se ciò avverrà ancora oggi, non farà nascere uno Stato palestinese dall’oggi al domani”, ha spiegato domenica mattina il vice primo ministro David Lammy in un’intervista a Sky News, poi ha suggerito che il riconoscimento contribuirebbe a mantenere viva la prospettiva di una soluzione a due Stati e ha sottolineato che identificare il popolo palestinese con Hamas è una narrativa falsa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

