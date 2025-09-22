Regno Unito Canada e Australia riconoscono la Palestina Netanyahu | Non ci sarà nessuno Stato

Regno Unito, Canada e Australia hanno formalmente riconosciuto lo Stato di Palestina. Alla vigilia dell’Assemblea generale dell’Onu, nella quale la guerra a Gaza e il conflitto israelo-palestinese in generale saranno fra i temi principali, l’iniziativa coordinata da parte dei tre Paesi del Commonwealth, alleati di lunga data di Tel Aviv, riflette la crescente indignazione per la condotta di Israele nella Striscia di Gaza. Ed è atteso che altri Paesi si uniranno all’elenco: prima fra tutti la Francia, il cui presidente Emmanuel Macron ha voluto farsi capofila di questa iniziativa e farà l’annuncio ufficiale alle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Regno Unito, Canada e Australia riconoscono la Palestina. Netanyahu: “Non ci sarà nessuno Stato”

