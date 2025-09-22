Regno Unito Australia Canada e Portogallo hanno riconosciuto la Palestina

Domenica 21 settembre, a un giorno dall’inizio dell’ottantesima assemblea generale dell’Onu, Regno Unito, Australia, Canada e Portogallo si sono formalmente aggiunti alla lista degli oltre centoquaranta Paesi – l’Italia non c’è – ad aver riconosciuto la Palestina come uno Stato. «Oggi, per ravvivare la speranza di pace per palestinesi e israeliani e di una soluzione a due Stati, il Regno Unito riconosce formalmente lo Stato di Palestina. La crisi umanitaria a Gaza ha raggiunto nuove vette. I bombardamenti incessanti e crescenti del governo israeliano su Gaza, l’offensiva delle ultime settimane, la fame e la devastazione sono assolutamente intollerabili», ha dichiarato il primo ministro britannico Keir Starmer. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Regno Unito, Australia, Canada e Portogallo hanno riconosciuto la Palestina

In questa notizia si parla di: regno - unito

