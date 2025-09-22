Regione Lazio un piano da 90 milioni contro l’erosione delle spiagge

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’allarme: un terzo della costa a rischio. Il Lazio dichiara guerra all’erosione costiera. Con il nuovo “Piano per la difesa integrata della costa”, la Regione punta a salvaguardare i tratti più fragili dei suoi 361 km di litorale. I dati sono preoccupanti: 113 km di spiagge risultano ad alta vulnerabilità, quasi un terzo del totale, secondo lo studio realizzato dal Dipartimento di Ingegneria dell’Università Roma Tre. I numeri dello studio. Negli ultimi anni la situazione è peggiorata. Tra il 2006 e il 2020 si è modificato il 60,6% della linea costiera laziale, mentre il 29,7% del litorale è in erosione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

