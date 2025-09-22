Regionali | Muscarà attacca su incarichi pubblici Buonajuto querela Ed Eav revoca

Tempo di lettura: 3 minuti Muscarà accusa, Buonajuto risponde annunciando querele. Al centro c’è un presunto caso consulenze pubbliche. E c’è anche il dietrofront dell’Eav, uno degli enti e delle società tirate in ballo. La consigliera regionale, ex M5S, punta il dito contro l’ex sindaco di Ercolano, prossimo candidato alle Regionali in quota Italia Viva. Tutto inizia ieri. “ Altro che merito, altro che trasparenza. In Campania – denuncia la consigliera regionale indipendente – Eav e Asl elargiscono incarichi a peso d’oro, finanziando di fatto la campagna elettorale di un sindaco fallimentare e in fuga, ora candidato alle regionali”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali: Muscarà attacca su incarichi pubblici, Buonajuto querela (Ed Eav revoca)

Muscarà, 'incarichi retribuiti a Buonajuto'. Lui la querela - L'attacco, chiaro, è partito dalla consigliera regionale indipendente Mari Muscarà: "Altro che merito, altro che trasparenza. Come scrive ansa.it

