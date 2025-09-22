Firenze, 22 set. (askanews) - "Noi ovviamente sappiamo che la Toscana è una terra difficile per il centrodestra, ma se Fratelli d'Italia si fosse dovuta arrendere ai pronostici o non non a fare mai le battaglie difficili, non saremmo al primo partito Italia". Lo ha detto Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di FdI, a margine di un'iniziativa elettorale a Firenze a sostegno di Alessandro Tomasi per le Regionali. "Ci davano per spacciati quando eravamo all'1%, ci abbiamo creduto e siamo arrivati a governare bene l'Italia. Quindi -ha continuato Donzelli- non ci spaventano certamente né i sondaggi né i pronostici, anzi, per noi sono il miglior incoraggiamento a fare quello che sappiamo fare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Regionali, Donzelli: Toscana terra difficile ma ci crediamo