Quando tante favole si incontrano, ecco la leggenda. Azzurre sul tetto del mondo, ancora e meravigliosamente. La Billie Jean King Cup è di nuovo nostra, in barba ai pronostici e a dubbi diffusi. Un dominio, in finale, contro gli Stati Uniti diventati presto molto piccoli, quasi comparse. La domenica-capolavoro di Shenzen porta le firme di Elisabetto Cocciaretto e di Jasmine Paolini. Nemmeno si è dovuto chiamare in causa il nostro super doppio, con Jas e Sara Errani, per alzare il trofeo. Ma la magica alchimia della nostra nazionale è un brevetto esclusivo di Tathiana Garbin, la capitana capace di estrarre sempre il meglio dalle nostre campionesse.

© Sport.quotidiano.net - Regine del mondo. Azzurre, trionfo bis nella BJK Cup. Il capolavoro di Cocciaretto-Paolini