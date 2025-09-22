Reggio Emilia ladro incastrato dal DNA su un mozzicone di sigaretta abbandonato in auto

Fanpage.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mozzicone di sigaretta e altro materiale biologico sono stati esaminati dal Ris di Parma, che ha ottenuto un profilo genetico compatibile con l'indagato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: reggio - emilia

Vetrine frantumate a Reggio Emilia: “La situazione ormai non è più sostenibile”

Polemica a Reggio Emilia, animali vivi come premio alla Pastasciutta antifascista

Nuovo piano sosta ospedale di Reggio Emilia: ecco la mappa

Reggio Emilia, ladro incastrato dal DNA su un mozzicone di sigaretta abbandonato in auto; Reggio Emilia, furto di bicicletta in centro: ladro bloccato in pochi minuti grazie alle telecamere; Reggiolo, incastrato dalle telecamere per furto di portafoglio.

reggio emilia ladro incastratoReggio Emilia, ladro incastrato dal DNA su un mozzicone di sigaretta abbandonato in auto - Il mozzicone di sigaretta e altro materiale biologico sono stati esaminati dal Ris di Parma, che ha ottenuto un profilo genetico compatibile con l'indagato ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Reggio Emilia Ladro Incastrato