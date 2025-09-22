Il 18 settembre la Camera dei deputati ha dato per la seconda volta semaforo verde alla riforma costituzionale che prevede la separazione delle carriere dei magistrati (tra pm e giudici), l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare e la creazione di due Csm, con i membri scelti con il sorteggio. Sono stati 243 i voti a favore, 109 quelli contrari. Manca il secondo sì del Senato alla quarta lettura del ddl: dopo il via libera, per l’adozione della riforma costituzionale sarà necessario un referendum confermativo. Referendum separazione carriere: quando sarà. Timbro del ministero dell’Interno (Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Referendum separazione carriere: quando sarà e cosa cambia se vince il Sì o il No