I tempi cambiano, ma le disattenzioni restano. Spesso complice la distrazione o la presenza di malintenzionati ci ritroviamo a dover cercare beni e oggetti smarriti in ogni dove. Eppure oggi, più di ieri, abbiamo a disposizione tantissimi strumenti che ci consentono di tracciare anche in tempi brevi ciò che abbiamo perso o ci è stato sottratto intenzionalmente. Ed ecco che sono state inventate soluzioni come piattaforme che permettono di pubblicare foto e dettagli dei beni smarriti, con riferimento al luogo e alla data dell’ultimo avvistamento. Si decide anche se offrire una ricompensa a chi, una volta ritrovato l’oggetto, s’impegna nella restituzione. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Recupero di beni persi o rubati: quando le nuove tecnologie fanno la differenza