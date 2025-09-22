Recalcati | Il rapporto tra l’allievo e il maestro si compie quando l’allievo cammina con le proprie gambe
“ Ci sono due modi di pensare all’apprendimento. Il primo è modello della scala. L’altro è il modello dell’incontro con il fuoco, con qualcosa che lascia il segno ”. Il primo presuppone una gradualità “ che va dal gradino più semplice a quello più complesso, fino alla maturità. Quando le cose funzionano allora tutto bene. Ma si può davvero pensare che sia così? Pensiamo a quando abbiamo imparato a parlare e a leggere. Cos’è successo? Abbiamo davvero imparato i tre gradini? ” Se lo chiede Massimo Recalcati, al Festival della Filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo. Recalcati è a Carpi, in una Piazza dei Martiri gremita. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
