Rebeya continua ad espandersi | il brand di Belen lancia la sua linea di haircare
Dopo la maschera intima, ora arriva anche l’haircare: Rebeya, il brand beauty di Belen Rodriguez, lancia la sua linea di prodotti per capelli. La showgirl l’ha annunciata come “una collezione che trasforma la cura dei capelli in un rituale di benessere e valorizzazione di sé”. Questa nuova linea di prodotti haircare sarà composta da tre prodotti: lo Shampoo Selva Libre, il Balsamo Suave Libre e la Maschera Calma Libre. Rebeya, il brand di Belen, lancia la sua linea di haircare. La linea è pensata per tutti i tipi di capelli. Come sottolineato dal brand, vuole celebrare la bellezza autentica, quella che nasce dalla cura di sé e della propria unicità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Rebeya, il brand beauty di Belen Rodriguez, lancia una linea di maschere intime; Pinalli continua la sua crescita: quattro nuovi store in apertura; Augustinus Bader presenta Jérôme Pulis.
