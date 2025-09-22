Realtà indipendente fin dalle origini

BANOR È UNO DEI PRINCIPALI protagonisti indipendenti del wealth management italiano, impegnato nella gestione e valorizzazione dei patrimoni per clienti istituzionali e privati, con un occhio di riguardo alla vasta platea degli imprenditori del nostro Paese. Nato agli inizi del terzo millennio per volontà di Massimiliano Cagliero e di un gruppo di soci, Banor supervisiona oggi asset per oltre 13 miliardi di euro con uffici a Milano, Torino, Roma, Biella e una presenza internazionale a Londra e nel Principato di Monaco. "Trasparenza, allineamento d’interessi e ottica di lungo termine sono i valori che guidano Banor e che", secondo quanto dichiara la stessa società, "le hanno consentito di mantenere negli anni un elevato tasso di fidelizzazione della clientela". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

