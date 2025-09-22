Real Sociedad e Maiorca non hanno avuto un avvio felice di stagione e sono appaiate al penultimo posto in classifica, con soli 2 punti conquistati: nessuna delle due quindi ha ancora vinto una partita. La situazione più grave appare quella dei Txuri-urdin, perchè obiettivamente hanno dei valori diversi rispetto agli ospiti: il passaggio da Imanol . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Real Sociedad-Maiorca (mercoledì 24 settembre 2025 ore 21:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Prima vittoria per i Txuri-urdin?