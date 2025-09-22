Re Carlo tensioni dietro le quinte del banchetto di Stato con Trump

Il castello di Windsor ha da poco ospitato uno degli eventi più chiacchierati dell’anno: il banchetto di Stato con Donald Trump e la First Lady Melania come ospiti. E mentre i riflettori sono stati puntati sulle relazioni diplomatiche tra Regno Unito e Stati Uniti, nei corridoi del castello si è respirata un’atmosfera tutt’altro che rilassata. Secondo alcune fonti, infatti, dietro l’eleganza dei saloni e degli abiti da sogno si è accesa una piccola polemica durante il banchetto, che ha visto protagonisti lo staff di cucina di Re Carlo e il Secret Service americano. Re Carlo, tensione dietro le quinte del banchetto di Stato. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo, tensioni dietro le quinte del banchetto di Stato con Trump

