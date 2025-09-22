Re Carlo tensioni dietro le quinte del banchetto di Stato con Trump

Il castello di Windsor ha da poco ospitato uno degli eventi più chiacchierati dell’anno: il banchetto di Stato con Donald Trump e la First Lady Melania come ospiti. E mentre i riflettori sono stati puntati sulle relazioni diplomatiche tra Regno Unito e Stati Uniti, nei corridoi del castello si è respirata un’atmosfera tutt’altro che rilassata. Secondo alcune fonti, infatti, dietro l’eleganza dei saloni e degli abiti da sogno si è accesa una piccola polemica durante il banchetto, che ha visto protagonisti lo staff di cucina di Re Carlo e il Secret Service americano. Re Carlo, tensione dietro le quinte del banchetto di Stato. 🔗 Leggi su Dilei.it

Trump e Re Carlo, cosa si cela dietro il loro incontro? Dazi, Ucraina, sicurezza, l'ombra di Epstein e il faccia a faccia con Starmer; Trump, lite furiosa tra il Secret Service e gli chef di Windsor durante la cena di gala. «Sfiorata la rissa in cucina»; Re Carlo, lite con William: «Sono io il re, non tu». Il possibile ritorno di Harry nel Regno.

re carlo tensioni dietroTrump e Re Carlo, cosa si cela dietro il loro incontro? Dazi, Ucraina, sicurezza, l'ombra di Epstein e il faccia a faccia con Starmer - Donald Trump è tornato nel Regno Unito per una visita di Stato che entra nella storia: è il primo presidente americano eletto a essere invitato due volte. Secondo leggo.it

re carlo tensioni dietro“Rissa sfiorata, insulti e minacce”. Trump e Re Carlo a cena, è successo di tutto: clamoroso - Momenti di forte tensione si sarebbero verificati nel dietro le quinte della sontuosa cena di gala al Castello di Windsor, tenutasi durante la visita di ... Lo riporta thesocialpost.it

