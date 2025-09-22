Re Carlo ha messo in chiaro che Harry non può essere un reale a metà non ha intenzione di andare contro le decisioni della regina Elisabetta | il retroscena

O sei dentro o sei fuori, non ci sono vie di mezzo quando si lascia la corona britannica. Alla fine, qualche indiscrezione è sfuggita alle pareti spesse di Clarence House che, a Londra, ha ospitato l’incontro tanto atteso tra Harry e suo padre, re Carlo III. Un bel segnale di distensione, però, non deve far correre la fantasia troppo lontano, perchè stando a quanto rivelato da una fonte vicina alla monarchia, che ha parlato al Mail on Sunday, il sovrano non avrebbe alcuna intenzione di derogare sulle decisioni già prese da sua madre. Elisabetta II, infatti, quando messa di fronte alla volontà di Harry e Meghan di lasciare il paese e la casa reale non aveva voluto sentire ragioni: la proposta di stare con un piede dentro e uno fuori facendo i “reali a metà ” era stata categoricamente respinta e i duchi del Sussex avevano incassato il no sperando che, magari, con il passare del tempo, le cose potessero cambiare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

